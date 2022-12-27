في دوري” يلو”.. القيصومة يفرض التعادل على جدة

يلحائل- خالد الحامد
تعادل فريق جدة مع ضيفه القيصومة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د45+11‘⚽️ هدف لـ @Jeddahsportclub 👏
سعيد باعطية يسجل الهدف الأول #جدة_القيصومة #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/iKWPS1aeP2
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 27, 2022
سجل لجدة سعيد باعطية في الدقيقة 45+11 من الشوط الأول، وعادل كشيم القحطاني النتيجة للقيصومة في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، ليرفع فريق جدة رصيده من النقاط إلى 19، فيما صار رصيد القيصومة 20 نقطة.
د81‘⚽️ هدف لـ @qaisumahfc_1970 👏
كشيم القحطاني يسجل هدف التعادل #جدة_القيصومة #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/kp2XybmicW
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 27, 2022