الرياضة

في دوري” يلو”.. القيصومة يفرض التعادل على جدة

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      27 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يلحائل- خالد الحامد
تعادل فريق جدة مع ضيفه القيصومة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

 

سجل لجدة سعيد باعطية في الدقيقة 45+11 من الشوط الأول، وعادل كشيم القحطاني النتيجة للقيصومة في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، ليرفع فريق جدة رصيده من النقاط إلى 19، فيما صار رصيد القيصومة 20 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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