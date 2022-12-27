تدشين حساب العناية بخدمة المستفيدين من خدمات «شؤون الحرمين» “وفادة” على تويتر

مكة المكرمة : البلاد

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، حساب “وفادة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، ومديري العموم ومديري الإدارات بالوكالة.

ويهدف الحساب إلى توفير منصة تواصل للإجابة على الاستفسارات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسهيل وصول الخدمات لمرتادي الحرمين الشريفين.

وأكد معالي الرئيس العام على الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن من خلال توفير الإمكانيات وأحدث التقنيات لراحة قاصدي الحرمين الشريفين بجودة عالية، مشيراً إلى تميز المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب العديد من المبادرات النوعية والخدمات المميزة.