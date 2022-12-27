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السعودية ومصر تبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      27 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع معالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية الفريق أسامة عسكر، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت اليوم في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه، كما بحث الجانبان، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة ، قد استقبل اليوم رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لمعاليه.

حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية والمصرية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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