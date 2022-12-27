البدير يتفقد مشاريع ضاحية الميار السكنية بجدة

جدة : البلاد

تفقد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير ضاحية الميار السكنية التي تحتضنها محافظة جدة، واطلع معاليه على سير العمل ومراحل التسليم للمواطنين المستفيدين من المشاريع السكنية في الضاحية التي تتنوع فيها الوحدات السكنية بالمساحات والتصاميم المتعددة وتتكامل معها المرافق الخدمية اللازمة.

خدمات متكاملة

وتقع الضاحية على مساحة 3.9 مليون م2 وتتسع ضاحية الميار التي تقع في جنوب جدة لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين والمعتمدين من قبل الوزارة، كما زار البدير مشروع أعالي جدة متابعاً سير الأعمال وجاهزية الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان التنموي، بعد ذلك التقى معاليه بعدد من المطورين العقاريين لمتابعة سير الأعمال في المشاريع السكنية الجاري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة.

جودة حياة

وتعد الضاحية مكاناً مثالياً للسكن ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، لتعزيز مفهوم البيئة السكنية وجودة الحياة التي تعد من أهم أهداف برامج ومشاريع الوزارة.