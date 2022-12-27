الرياض : البلاد

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنشاء الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد، بهدف الإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما.

جودة وكفاءة

ويعدُ إنشاء الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتماد، تطويرًا مستمرًا لبيئة التعليم والتدريب ويسهم في تقديم توصيات تستند إلى الدراسات والبحوث وتحليل البيانات، كما تسهم في توفير متخصصين لتأدية أعمال ضمان وضبط الجودة في التعليم والتدريب، وبناء القدرات البشرية الوطنية، إحدى أهم دعائم جودة التعليم والتدريب، مما يلبي حاجة الهيئة في التوسع بتدريب مختصي التقويم والقياس والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، وحاجة المراكز الوطنية للتقويم والاعتماد لمراجعين وأخصائيين في التقويم والقياس والاعتماد، كما يلبي حاجة المؤسسات التي تعنى بالتقويم والاعتماد محلياً وإقليمياً، ويساعد في دعم إيرادات الهيئة، ويرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما من خلال تدريب منسوبي مؤسسات التعليم والتدريب.

مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعتمد إنشاء الأكاديمية الوطنية للتقويم والقياس والاعتمادhttps://t.co/g7blvERPDu#صحيفة_البلاد #عاجل pic.twitter.com/OjFpcohLyV — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 27, 2022

قدرات وطنية

وستكون الأكاديمية بيت خبرة استشاري في مجال التطوير المهني بالتقويم والاعتماد في التعليم والتدريب، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع نطاق عمل التدريب في الهيئة؛ ليقدم خدماته لكافة الجهات المعنية بالتقويم بكل أنواعه ومجالاته، إضافة إلى تكوين بيئة جاذبة لاستقطاب المتخصصين في تصميم وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية في مجال التقويم والاعتماد على المستوى المحلي والدولي، وكذلك بناء أدلة الجدارات الفنية والسلوكية الخاصة بكافة الفئات المستهدفة ومسارات التطوير، والتقويم المستمر لتطوير المحتوى التدريبي بناء على معايير التقويم والاعتماد المعتمدة، وتحليل الاحتياجات التدريبية، وتقديم الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل للمراجعين والمقيمين وأثر التأهيل والتدريب.

مواكبة المتطلبات

وتعدُ الهيئةُ الجهةَ المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ومواكبة التوجهات والمستجدات الوطنية والعالمية، ومواكبة متطلبات سوق العمل لتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.