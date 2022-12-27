المحليات

أمير القصيم يتسلم وثائق تاريخية عن المنطقة

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      27 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة- البلاد

تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بعض الوثائق والمراسلات التاريخية، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه، أمس، محافظ النبهانية طارق اليحيا، يرافقه رئيس مركز الجرذاوية سلمان بن سعدون.

وأشاد سموه بالمبادرة المستمرة لأهالي المنطقة في تسليم الوثائق والمراسلات التي تحكي الجوانب التاريخية بالمنطقة والمراسلات التي تمت بين الملك المؤسس -رحمه الله- وأهالي المنطقة، مؤكداً أن إمارة المنطقة حريصة على حفظ تاريخ المنطقة من خلال مركز الوثائق والمحفوظات في ديوان الإمارة وما يحتويه من وثائق نادرة لتاريخ المملكة العربية السعودية ومنطقة القصيم.

وأهاب سمو أمير القصيم بالمواطنين في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ممن لديهم وثائق ومراسلات تاريخية بالمبادرة في تسليمها ليتم حفظها في مركز الوثائق والمحفوظات بديوان إمارة المنطقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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