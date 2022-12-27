الرياضة أخضر اليد يدشن آخر مراحل الإعداد لبطولة العـالم

الرياض – البلاد

اكتمل مساء اليوم الثلاثاء وصول بقية أفراد بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، إلى دولة السويد لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 10 يناير 2023م، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات؛ استعداداً للمشاركة في بطولة العالم “بولندا – السويد 2023″، حيث تخلف أكثـر من 9 لاعبين عن السفـر، بسبب تغيير بعض الإجراءات الخـاصة باللاعبين المنتمين للجهات العسكـرية، فيما لم يغادر كل من “حسن الجنبي” بسبب ظروف عمله، وكذلك “حسن التريكي” بسبب ظروفه الدراسية، على أن يلتحق الاثنان بالبعثة خلال اليومين القادمين. ويستمر المعسكر لمدة 16 يوماً، ومن المقرر أن تكون التدريبات فيه على فترتين صباحية ومسائية، كما سيتخلله مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي يوم 05 ويوم 07 يناير 2023م، قبل المغادرة إلى بولندا يوم 10 من الشهر نفسه لخوض غمار بطولة العالم. واختار مدرب الأخضر الدنماركي يان بيتليك، القائمة التي ستشارك في المرحلة الأخيـرة من الإعداد، وضمت 21 لاعباً وهم” عمرو عبدالسلام، علي الصفار، محمد السالم، حسن الجنبي، يوسف الطويل، حسين التاروتي، أحمد العبدالعلي، حسن التريكي، حيدر الحسن، عبدالرحمن المولد، محمد العباس، مجتبى السالم، صادق المحسن، هادي قريش، مهدي السالم، عباس الصفار، مرهون الماء، عبدالله العباس، عبدالله الحليلي، عبدالله الحماد، حسين فريج.