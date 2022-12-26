900 مليون لمُستفيدي «سكني»

الرياض- البلاد

أودع صندوق التنمية العقارية أكثر من 900 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر ديسمبر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن المبلغ خُصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى شهر ديسمبر الحالي بلغ نحو 43.5 مليار ريال، لافتاً إلى أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية.

وأكد استمرار الصندوق في تقديم برامج الدعم السكني التي تشتمل على عدد من المنتجات والحلول التمويلية والسكنية، حرصاً على تنوع الخيارات التي تمكن من توفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.