11 ميدالية سعودية في ختام الملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بمسقط

جدة- البلاد
حقق لاعبو نادي ذوي الإعاقة بجدة 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، كما حصد لاعبو نادي حائل فضيتين، وبرونزيتين بإجمالي11 ميدالية متنوعة، في ختام الملتقى الدولي لرياضة ألعاب القوى، لذوي الإعاقة في نسخته الخامسة الذي اختتمت فعالياته اليوم الاثنين بالعاصمة العمانية مسقط، حيث شارك في البطولة 240 لاعباً ولاعبة مثلوا 20 دولة خليجية وعربية وعالمية، وسط تنافس مثير استمر على مدار يومين.
وأوفى أبطال نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة بالوعد الذي قطعوه قبل البطولة وحققوا 7 ميداليات ملونة، وسجل جمعان الزهراني اسمه كأسرع بطل في الملتقى، بعدما حقق ذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، ونال أيضًا ذهبية سباق 400 متر على الكراسي، فيما توج اللاعب الموهوب يونس صبحي عنقه بالذهب مرتين، الأولى في دفع الجلة، والثانية في رمي القرص، أما اللاعب المتميز البراء القرني فحقق الميدالية الفضية في سباق 100 متر كراسي متحركة، والفضية الثانية في سباق 400 متر كراسي متحركة، وحصد اللاعب حسام محنشي برونزية رمي الصولجان.