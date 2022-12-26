الرياضة

11 ميدالية سعودية في ختام الملتقى الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بمسقط

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      26 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
حقق لاعبو نادي ذوي الإعاقة بجدة 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية، كما حصد لاعبو نادي حائل فضيتين، وبرونزيتين بإجمالي11 ميدالية متنوعة، في ختام الملتقى الدولي لرياضة ألعاب القوى، لذوي الإعاقة في نسخته الخامسة الذي اختتمت فعالياته اليوم الاثنين بالعاصمة العمانية مسقط، حيث شارك في البطولة 240 لاعباً ولاعبة مثلوا 20 دولة خليجية وعربية وعالمية، وسط تنافس مثير استمر على مدار يومين.

وأوفى أبطال نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة بالوعد الذي قطعوه قبل البطولة وحققوا 7 ميداليات ملونة، وسجل جمعان الزهراني اسمه كأسرع بطل في الملتقى، بعدما حقق ذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، ونال أيضًا ذهبية سباق 400 متر على الكراسي، فيما توج اللاعب الموهوب يونس صبحي عنقه بالذهب مرتين، الأولى في دفع الجلة، والثانية في رمي القرص، أما اللاعب المتميز البراء القرني فحقق الميدالية الفضية في سباق 100 متر كراسي متحركة، والفضية الثانية في سباق 400 متر كراسي متحركة، وحصد اللاعب حسام محنشي برونزية رمي الصولجان.

 

ورفع المدير التنفيذي لنادي ذوي الاعاقة بجدة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرياضة ذوي الاعاقة بشكل عام ونادي جدة على وجه الخصوص، وأهدى الإنجاز الكبير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ،حفظها الله، لما يقدمانه للرياضة السعودية عامة ورياضة ذوي الإعاقة خاصة، وثمن الدور الكبير والتشجيع المتواصل لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لجميع الأندية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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