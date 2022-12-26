10 لوائح جديدة للتطوير ومهلة 90 يوماً.. الخطيب:مستقبل واعد ومستدام للسياحة السعودية

جدة – البلاد

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب إطلاق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع السياحي وحماية السائح ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، حيث تأتي استكمالاً للخطوات التي عملت عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

وقال إن اللوائح تهدف إلى المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن.

وأشار إلى أن اللوائح الصادرة تضمنت أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات.

ودعا وزير السياحة، المتعاملين جميعهم في القطاع السياحي، بتعديل أوضاعهم والاستفادة من المهلة المقررة، وذلك خلال 90 يوماً بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة المتضمنة في اللوائح والاندماج مع النهضة الحالية التي يشهدها القطاع لتحقيق مستقبل سياحي مستدام.