نصائح للوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية!

تعتبر النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أخطر ما يمكن أن يحدث للإنسان، ويعد التعرض لها أمر بالغ الخطورة لأنها تهدد الحياة، وتحدث دون سابق إنذار، كما أنها تحتاج إلى إسعاف سريع للنجاة منها، كما أنها حالات صحية عند الإصابة بها والنجاة منها، فغالباً تترك آثارها على الجسم، ولا تعود صحة الجسم كما كانت، اليك عزيزي القارئ هذه النصائح للوقاية من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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أول وأهم الطرق للوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية هي إتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية الجيدة والتركيز على تناول كميات مناسبة من الخضروات والفواكه، وتحديد كميات اللحوم، والتنويع في الأطعمة لتشمل البقوليات والألبان والبيض.
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الابتعاد عن التدخين والكحول، وكذلك تلوث الهواء والتدخين السلبي.
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السيطرة على الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وخاصة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
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محاولة السيطرة على الضغوط الحياتية والضغوط في العمل وذلك بالاستعانة بالمختصين أو تعلم طرق السيطرة عليها.
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عدم تناول أي أدوية طبية دون استشارة الطبيب المختص، والالتزام بأي خطط علاجية.
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من العوامل التي تساهم في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية النوم لفترات كافية خلال الليل، حيث وجد أن انتظام الساعة البيولوجية في الجسم يحسن من العمليات الحيوية ويحسن صحة القلب والدماغ أيضاً، وأي خلل بها يؤدي إلى نتائج عكسية مضرة على الصحة.
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الرياضة أهم ما يمكن عمله للحفاظ على الصحة العامة ورفع الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.