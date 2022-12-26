نصائح للوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية!

تعتبر النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أخطر ما يمكن أن يحدث للإنسان، ويعد التعرض لها أمر بالغ الخطورة لأنها تهدد الحياة، وتحدث دون سابق إنذار، كما أنها تحتاج إلى إسعاف سريع للنجاة منها، كما أنها حالات صحية عند الإصابة بها والنجاة منها، فغالباً تترك آثارها على الجسم، ولا تعود صحة الجسم كما كانت، اليك عزيزي القارئ هذه النصائح للوقاية من خطر الاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.