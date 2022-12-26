المحليات

مركز (911) يتلقى (2,075,587) اتصالاً خلال شهر

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      26 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,075,587) اتصالاً خلال شهر جمادى الأولى من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطور يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (770,912)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (871,094)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (433,581)، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق (2,075,587) مكالمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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