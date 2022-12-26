تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الباحة

البلاد : متابعات

علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة ليوم (الاثنين) في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غد، وحرصا على سلامة الجميع؛فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ، ‏وسيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق التدريب الحضوري يوم غدٍ الاثنين بمنشآتها بجميع المحافظات ، وسيكون الدوام عن بعد .