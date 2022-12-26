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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الباحة

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      26 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة ليوم (الاثنين) في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غد، وحرصا على سلامة الجميع؛فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ، ‏وسيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق التدريب الحضوري يوم غدٍ الاثنين بمنشآتها بجميع المحافظات ، وسيكون الدوام عن بعد .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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