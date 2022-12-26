تدريب المصممين في مجال أزياء الاستعراضات

الرياض – البلاد

تعمل هيئة الأزياء بوتيرة ممنهجة من أجل تفعيل قطاع الأزياء ودعم، الموهوبين في هذا القطاع، وأعلنت الهيئة أمس عن البدء في استقبال طلبات المشاركين بالبرنامج التدريبي “تصميم الأزياء الاستعراضية”، الذي تنطلق أعماله في مدينة جدة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023م، بهدف تدريب مصممي الأزياء السعوديين في مجال الأزياء الاستعراضية، وتعزيز إمكاناتهم الإبداعية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى صقل مهارات 15 مصمماً سعودياً من خلال التدريبات العملية والتقنية في صناعة الملابس والإكسسوارات الاستعراضية، ودراسة مناهج متخصصة في الأزياء والمنسوجات، وتقنيات التصميم والإنتاج والفوتوشوب، وقطع الأنماط، إلى جانب بعض الدروس التاريخية والثقافية التي تسهم في تعزيز المواهب والخبرات الثقافية.

ووضعت الهيئة عدة معايير لاستقبال المشاركين، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، والقدرة على حضور البرنامج التدريبي في مدينة جدة، مع ضرورة أن يمتلك المشارك مؤهلاً أو خبرة عملية في مجال تصميم الأزياء الاستعراضية والأزياء بشكل عام.

وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من الإلمام بتفاصيل تصميم وتطوير هذا النوع من الأزياء، وإعداد المواد وسبر التقنيات الخاصة بها، وتحقيق جودة التصاميم بما يتناسب مع الأسلوب والفترة التاريخية لفكرة العمل، فيما يمثل البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 3 أشهر تقريباً؛ فرصة ثمينة لتعلم الأدوات الأساسية في مجال تصميم الأزياء الاستعراضية، وتؤدي دوراً لافتاً في إجادة السرد المرئي للقصص، وعكس صفات الشخصيات على الأزياء المصممة، وتصوير الفترات الزمنية المختلفة.