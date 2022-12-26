بتكلفة 100 مليون ريال.. توقيع عقدين لمشروع النقل العام في الطائف

البلاد : متابعات

برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود وبحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وقعت أمانة الطائف ممثلةً في أمينها المهندس يوسف بن ناصر الصايغ , عقدين لمشروع شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف بتكلفة بلغت 100 مليون ريال، وضمان تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لمدة 5 سنوات.

ويعمل العقد الثاني لتنفيذ خدمات البنية التحتية لشبكة النقل العام بالحافلات بمدينة الطائف مع شركة صرح المنامة ومدة العقد 360 يوماً، حيث يستفيد من مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف أكثر من مليونين سنوياً، عبر (9) مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال (182) نقطة توقف، كما سيتضمن المشروع (58) حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة تشغيل يومياً، وبما يسهم في خدمة المستفيدين من سكان المحافظة وزائريها وتحسين تجربتهم.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح أن مشروع النقل العام بالحافلات بمحافظة الطائف يأتي تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تركز على تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة لتبلغ 15% في العام 2030، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في توفير خيارات تنقل متعددة للسكان، وكذلك الإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وتسهيل حركة التنقل داخلها والمناطق الطابعة لها، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيدعم توطين الفرص الوظيفية في قطاع النقل في محافظة الطائف عبر فتح المجال وإتاحة الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة الواعدة ليسهموا في تطوير صناعة النقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة. بدوره, أوضح أمين الطائف المهندس يوسف الصايغ أن هذه المشاريع سيكون لها أثرها الواضح في خطط وبرامج التنمية بالطائف، ويحقق مستهدف رئيسي لرؤية المملكة 2030، لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة، وبالتالي دعم نمو الاقتصاد المحلي، من خلال النهوض بالمجالات التجارية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، ويعزز جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، وفتح قنوات استثمارية جديدة بالمنطقة، وتوفير خدمات النقل العام لأهالي الطائف وزوارها، مع توفير المحطات الخاصة بالحافلات والخدمات المتعلقة بها، وتغطية كافة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأبان أن هذه المشروعات تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهل حركة التنقل داخل المدينة، ويقلل الازدحام المروري في الطرق، كما سيحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي. وأضاف أن تكامل التنسيق بين أمانة الطائف والهيئة العامة للنقل حول هذا المشروع سيكون له عوامل جودة متقدمة في تطوير خدمات النقل العام، وتقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة، من خلال المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية، وسيمنح المشروع مدينة الطائف نظام نقل عالمي آمن وموثوق لخدمة السكان، ونعمل من خلال هذا المشروع على تطوير نظام النقل ليكون نظاماً مستداماً.

كما أوضح المدير التنفيذي للنقل العام في سابتكو تركي الصبيحي, أهمية مشروع النقل العام داخل مدينة الطائف والتي تعد من المدن الحيوية في المنطقة لما تمتاز به من مقومات سياحية حيث سيسهم هذا المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتنظيم حركة النقل. وأضاف أن هذا المشروع يأتي امتداداً لتوسع المملكة في تقديم خدمات النقل العام عبر تشغيل شبكات للنقل داخل المدن تحقيقاً لمستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030م، مؤكداً على جاهزية سابتكو لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والسلامة وبمتابعة على مدار الساعة من مركز مراقبة الأسطول.