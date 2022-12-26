الفيحاء يتخطى الطائي بثنائية في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تمكن فريق الفيحاء من حصد العلامة الكاملة بعد فوزه على ضيفه الطائي 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
🎥 هدف الفيحاء الأول
⚽️ باولينيو
#️⃣ #الفيحاء_الطائي pic.twitter.com/P5u2zYpq8V
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 26, 2022
سجل هدفي الفيحاء باولينيو في الدقيقة الثالثة، وأنتوني نواكايمي في الدقيقة 21، وقلص كليمنت النتيجة للطائي في الدقيقة 45+3.
🎥 هدف رائع من أنتوني نواكايمي 😍👏
#️⃣ #الفيحاء_الطائي pic.twitter.com/jvs31SGmVw
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 26, 2022
بهذه النتيجة، تجمد رصيد الطائي عن النقطة الخامسة عشرة، في المركز التاسع بترتيب جدول الدوري، بينما رفع الفيحاء رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.