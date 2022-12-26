الرياضة

الفيحاء يتخطى الطائي بثنائية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      26 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تمكن فريق الفيحاء من حصد العلامة الكاملة بعد فوزه على ضيفه الطائي 1/2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

سجل هدفي الفيحاء باولينيو في الدقيقة الثالثة، وأنتوني نواكايمي في الدقيقة 21، وقلص كليمنت النتيجة للطائي في الدقيقة 45+3.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الطائي عن النقطة الخامسة عشرة، في المركز التاسع بترتيب جدول الدوري، بينما رفع الفيحاء رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثالث عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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