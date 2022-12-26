إيقاف 170 متهماً بالفساد

جدة – البلاد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، التحقيق مع 437 مشتبهاً بهم من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم) وإيقاف (170) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وأوضحت الهيئة أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها خلال 2426 جولة رقابية في شهر جمادى الأولى، وجاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة المشتبه بهم للقضاء، داعية إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.