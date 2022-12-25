22 ملياراً استثمارات صناعية جديدة

جدة – البلاد

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022م وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 رخص، باستثمارات بلغت 21.9 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر أكتوبر، أن 939 مصنعاً بدأت عمليات الإنتاج خلال الفترة باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، بينما خلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 39 ألف فرصة وظيفية، منها 20 ألف فرصة وظيفية للسعوديين.

وأضافت أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1374.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعاً.

وأشارت النشرة إلى أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2164 رخصة منها 1358 رخصة محاجر مواد البناء، و565 رخصة استكشاف، و173 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 36 رخصة استطلاع و32 رخصة فائض خامات معدنية.



وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليمياً وعالمياً، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على الصعيد العالمي.