نمو الصادرات السعودية غير النفطية

جدة – البلاد

تشير توقعات الاقتصاديين والمؤشرات الاحصائية لأداء الاقتصاد السعودي، إلى نمو حركة التجارة الخارجية للمملكة وارتفاع الصادرات السلعية هذا العام، بما في ذلك المنتجات غير النفطية التي حققت صعوداً واضحاً خلال الربع الثالث، بلغ، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، 13 %، بينما قفزت خلال سبتمبر الماضي أكثر من 30 %.

وطبقاً لنتائج نشرة التجارة الدولية، بلغت قيمة جميع الصادرات السلعية، خلال الربع نفسه، 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، مقابل 274 مليار ريال خلال الربع الثالث العام الماضي 2021، أي بنمو 46.1 %. ومن أبرز الصادرات غير النفطية: منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، وبلغت نسبتها 36.8 ٪ من صادرات السلع غير النفطية.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة، خلال الربع الثالث من هذا العام، نحو 181 مليار ريال (48.2 مليار دولار) مقابل 145 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 36 مليار ريال، تمثل نسبة صعود 25.1 %، وشملت الواردات: الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية والتي تشكل 18.7 ٪ من إجمالي الواردات، ومعدات النقل بنسبة 13 ٪ من إجمالي واردات البضائع.



وتعد الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في التجارة البينية، وبلغت الصادرات السعودية في الربع الثالث إلى الصين 65.6 مليار ريال سعودي، تليها كوريا الجنوبية واليابان بـ 40.0 مليار ريال و39.6 مليار ريال على التوالي، كما تعد الهند وأمريكا والإمارات وماليزيا ومصر وتايوان وفرنسا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها. وبلغت صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 263.6 مليار ريال، وهي تمثل 65.9 ٪ من إجمالي الصادرات.