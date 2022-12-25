“منشآت” تطلق النسخة الثانية من المعجم الريادي

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” النسخة الثانية من المعجم الريادي، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد مرجع رئيس لمصطلحات ريادة الأعمال، إضافة إلى توعية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمصطلحات والمفاهيم الريادية.

ويضم المعجم الريادي مجموعة من مصطلحات الأعمال التي تم حصرها وترجمتها وتعريفها بالاعتماد على أهم المصادر العالمية، حيث يحتوي المعجم على أكثر من 1500 مصطلح في العديد من الأقسام المتعلقة بمجتمع الأعمال، التي تمت ترجمتها وتعريفها بأسلوب يسهل الحصول على المعلومات والمفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وروعي في تبويب “المعجم الريادي” رحلة ريادة الأعمال، بدايةُ بمرحلة الفكرة من خلال قسم الابتكار وريادة الأعمال، مرورًا بوضع المشروع في إطار العمل والتخطيط له عبر قسم إدارة الأعمال، ثم البحث عن مصادر التمويل في قسم الاستثمار والتمويل، والوصول إلى نقل الفكرة إلى حيز الواقع بإعداد المنتج أو الخدمة من خلال قسم الإدارة والتقنيات، انتهاءً بمرحلة التسويق والبيع وذلك في قسم التسويق والمبيعات، علماً أنه يمكن الوصول للموقع الإلكتروني للمعجم من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/business-dictionary-categories.

الجدير بالذكر أن “منشآت” تعمل بشكل مستمر على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ لتوفير بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار عبر تقديم الخِدْمَاتِ الداعمةِ وفرصِ الأعمال المساندة لنمو هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية، ودعم رواد الأعمال؛ لتحقيق زيادةٍ في معدلات تأسيس الشركات الجديدة لهم ومواجهة التحديات التي قد تواجههم.