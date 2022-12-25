“محسن منصور” الضيف الغامض في الحلقة الأخيرة من الغرفة 207!

لفت الممثل السعودي الشاب محسن منصور الانظار بعد ظهوره ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الذى حقق نجاحا كبيرا “الغرفة ٢٠٧” من إنتاجات شاهد الأصلية، لقد عاش منصور في لندن وقدم عملين مصريين ويصور عمل ضخم حاليا.
وعبر محسن عن سعادته بالعمل مع المخرج المبدع محمد بكير وكل طاقم العمل في هذا المسلسل الضخم، وقال إنه متحمس جدا للمشاركة في أعمال مصرية أكثر بعد نجاح عملين له بمصر. هما الغرفة ٢٠٧ ووادي الجن.
المسلسل من إنتاجات شاهد الأصلية ومن بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، كامل الباشا، مراد مكرم، ناردين فرج ويوسف عثمان، والمسلسل مأخوذ عن رواية “سر الغرفة ٢٠٧” للدكتور الراحل أحمد خالد توفيق، سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج محمد بكير. الجدير بالذكر ان محسن منصور يشارك حاليا في بطولة مسلسل ضخم من إنتاج MBC Studios ومن إخراج مخرج عالمي شهير سيتم الإعلان عنه قريبا.
وأيضا يشارك في الفيلم الخيال العلمي السعودي “حوجن” للمؤلف إبراهيم عباس ومن إخراج ياسر الياسري، ويضم نخبة من النجوم السعوديين منهم براء عالم، ونور الخضراء، ونايف الظفيري، والعنود سعود. كما يشارك محسن بظهور خاص مع المخرج محمد بكير – في مسلسل “دفعة لندن” الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، حول طلاب تدرس في لندن.
وتعاني من تأثير الغربة ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم من مختلف الجنسيات، العربية ومن أبرزهم: ناهد السباعي، ليلى عبد الله، ليالي دهراب، صمود المؤمن، لولوة الملا، روان مهدي، فهد الصالح، عبد السلام محمد، حمزة العلي، خالد أحمد، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج محمد بكير. محسن منصور ممثل شاب سعودي، ولد عام ١٩٩٤ بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ولكن قضي أغلب طفولته ببريطانيا حيث درس في مدرسة Leeds، ثم عاد الي موطنه الأساسي ليحصل على بكالوريوس حقوق من جامعة الملك عبد العزيز. توسعت مواهب محسن الفنية الي مجال الموسيقي، حيث عمل كمنتج موسيقي محترف، وشارك في الكثير من الأعمال الموسيقية مع فنانين مشهورين بالسعودية. بدأ محسن مسيرته الفنية كممثل عن طريق المشاركة في عدة أفلام قصيرة، أشهرها فيلم “موت مفاجئ” (2015)، ليستمر بعدها حبه للفن عن طريق تقديم إسكتشات كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشارك فيما بعد في فريق عمل “مسرح السعودية” تحت إشراف الفنان القدير أشرف عبد الباقي، لمدة ثلاث سنوات عُرض خلالها موسمين على قناة MBC السعودية.
وشارك في عدة أعمال فنية من ضمنها الفيلم الروائي الطويل قوارير (2016)، مسلسل كوكب آخر (2019) ومسلسل أبطال سعوديون (2019) الذين عرضوا على قناة SBC، وقد شارك محسن مؤخرا في مسلسل “وادي الجن” الذي عرض على منصة ” ڤيو ” وكان من بطولة مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا مثل يوسف عثمان، ليلي أحمد زاهر، وسينثيا خليفة.