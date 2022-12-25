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محافظ جدة يرعى الحفل السنوي لجمعية نفع الخيرية

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      25 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة , اليوم، الحفل السنوي لجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تزامناً مع دخول الجمعية عامها “العاشر”.

واطلع سموه خلال الحفل على عرض موجز عن أعمال الجمعية وخدماتها.

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فيما ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد زين عبدالله باجمال كلمة ثمن فيها لسمو محافظ جدة , حرصه ودعمه للعمل الخيري والنهوض به في المحافظة ، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت خلال العام 2022م ، (20) شراكة تنموية ساهمت في إقامة باقات من الدورات التأهيلية والتدريبية والبرامج النوعية في مختلف الفنون العملية من خلال (600) مبادرة , منوها بجهود المتطوعين الذين ساهموا في خدمة الجمعية.

وفي ختام الحفل كرّم سموّه المساهمين والمتعاونين والداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية.

يذكر أن جمعية نفع الخيرية تستهدف خدمات الرعاية بمختلف مجالاتها، وكذلك الخدمات الاجتماعية والتأهيلية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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