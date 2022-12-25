في دوري روشن.. أبها يعبر العدالة ويرتقي للمركز السابع

جدة- محمود العوضي
حقق فريق أبها فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق العدالة بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.
وقد سجل هدف أبها الأول اللاعب نواف الصعدي في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول، وأضاف التونسي سعد بقير الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.
هدف رائع من سعد بقير 😍👏
#️⃣ #العدالة_أبها pic.twitter.com/o00WMofrxe
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 25, 2022
بتلك النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى النقطة السادسة عشرة في المركز السابع ، فيما تجمد رصيد فريق العدالة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
🎥 هدف أبها الأول
⚽️ نواف الصعدي
#️⃣ #العدالة_أبها pic.twitter.com/L68cLeM08l
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 25, 2022