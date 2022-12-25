الرياضة

في دوري روشن.. أبها يعبر العدالة ويرتقي للمركز السابع

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      25 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حقق فريق أبها فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق العدالة بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

وقد سجل هدف أبها الأول اللاعب نواف الصعدي في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول، وأضاف التونسي سعد بقير الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة  64 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى النقطة السادسة عشرة في المركز السابع ، فيما تجمد رصيد فريق العدالة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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