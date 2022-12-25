غرامات جديدة لمخالفات نقل البضائع

جدة – البلاد

أضافت الهيئة العامة للنقل غرامات جديدة في جدول مخالفات نقل البضائع وتأجير الشاحنات، واعتمدتها ضمن عدة تعديلات طرأت على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

وتفصيلاً، اعتمدت الهيئة غرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال قيام المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها، أو مخالفة المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة أياً من الضوابط التي تحددها الهيئة، أو تشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم إثبات الحاجة له، وتقل هذه الغرامة إلى 3 آلاف ريال في حال قيام مركبة تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر.

وقدرت الهيئة غرامة ألف ريال في حال عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص، أو في حال عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة التي اعتمدتها الهيئة في اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.