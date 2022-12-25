المحليات

عبدالله بن بندر يطلع على سير العمل في برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      25 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني, مقر برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني، وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل المسعد.

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واطّلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في جميع أقسام البرنامج، ثم اجتمع مع أعضاء البرنامج استعرض خلاله أهم منجزات البرنامج وأبرز ما تحقق، والخطوات التطويرية القادمة، كما تفقد مركز التميز العسكري ومكتب إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني, إضافة إلى مكتب الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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