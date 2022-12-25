شتاء طنطورة تجارب ترفيهية فريدة

العلا – البلاد

فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تزخر بها المملكة، خصوصاً محافظة العلا التي تشهد مهرجان شتاء طنطورة في نسخته الرابعة، والذي يمتد حتى 21 من يناير 2023م، إذ يحظى زوار العلا بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، بينما سيتمكن الزوار من التحليق في سماء العلا والاستمتاع بالمناظر المبهرة والطبيعية على متن المناطيد.

وتختلف التجارب بين رحلة المناطيد المعلّقة التي تستغرق 15 دقيقة أو رحلة مناطيد التحليق الحر التي تستغرق 45 دقيقة (حسب الظروف الجوية)، كما ستتوفر رحلة المناطيد المعلّقة في محافظة خيبر، الأعجوبة الجيولوجية التي تتميز بواحتها الخضراء وصخورها البركانية والتشكيلات الحجرية من عصور ما قبل التاريخ، فيما اختتم أمس المهرجان الفني والثقافي بحزمة فعاليات، مقدماً العديد من التجارب الثقافية والتاريخية.

وشملت التجارب خلال الاحتفال العروض الثقافية والأنشطة التفاعلية التي تبرز تاريخ العلا العريق وموسمها الساحر، حيث يعد هذا الاحتفال الأضخم من نوعه، بمشاركة أكثر من 200 فنان وفنانة، بالإضافة إلى عرض أوركسترا مباشر، وعرض مرئي على جدران البلدة القديمة وقلعة البلدة القديمة، فيما تزينت الطرقات في الاحتفال بالعديد من المنتجات المحلية من التمور ومنتجات الحمضيات والقهوة، كما سيستمتع الزوار بتقاليد ضيافة أهل العلا بالقهوة والتمور، وذلك احتفالًا بعام القهوة السعودية 2022.



و”الطنطورة” هي الساعة الشمسية التي اعتمد عليها الأهالي لتحديد الوقت الخاص بدخول موسم الزراعة ومربعانية الشتاء، حيث تحتفل العلا اليوم بهذا المعلم التراثي والثقافي من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتجارب المميزة خلال الاحتفال الذي يحمل هذا الاسم التاريخي. وسيستمتع محبو التجول والمشي، في جولة “مسار الواحة التراثي”، الذي يمتد قرابة الثلاث ساعات، يتنزه الزوار في مناطق طبيعية خلابة بجوار المنازل الطينية الأثرية والمزارع المحلية الخضراء وبين أسوارها الطينية القديمة.



ويمكن للزوار ومحبي الأزياء الاستمتاع بتجربة التسوّق في المتاجر الراقية في وادي عِشار، حيث تأتي مجموعة من المتاجر الراقية لفترة محدودة فقط لتعرض منتجاتها الأنيقة والفاخرة لزوار العلا، في وقت تقام المتاجر المميزة بين التضاريس الطبيعية الساحرة في أحضان وادي عِشار، حيث تفتتح من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 11 ليلًا من تاريخ 23 ديسمبر إلى 23 مارس، وستقدّم تجارب تسوّق رائعة بالإضافة لعدة منتجات وتصاميم حصرية مستوحاة من العلا.

وتوّفر العلا خيارات جديدة وحصرية للاستمتاع بأشهى المأكولات العالمية بين جبالها الصحراوية، ومعالمها التاريخية، تتضمن مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي المعروفة عالمياً التي تفتح أبوابها في واحة العلا حصرياً ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة. أما تجربة “الزراعة البيئية” فهي أحد الأنشطة التفاعلية المجانية في شتاء طنطورة، وتبلغ مدة الفعالية ثلاث ساعات، وتتضمن ورش عمل تفاعلية يومي الجمعة والسبت، وتركز على زراعة الخضروات ومشاتل النباتات وتسميد التربة، حيث تقدم الفعالية تجربة استكشافية تعليمية مع فرصة للتجول حول حدائق الواحة والتفاعل مع حيوانات المزارع المختلفة، ستستمر التجربة حتى نهاية شهر مارس 2023م.

البلدة القديمة تاريخ عريق

أعادت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تأهيل البلدة القديمة بمواد طبيعية روعي من خلالها الحفاظ على الهوية المعمارية، وفقًا لمبادئ اليونسكو والمعايير الدولية لصيانة وترميم الآثار والمواقع، لتصبح رافداً اقتصادياً لأهالي المحافظة، حيث تضم بين جنباتها العديد من المحال التجارية المتنوعة ما بين المشغولات والحرف اليدوية والمنتجات المحلية، والمطاعم والكافيهات المتاحة طوال العام، فيما يعمل في تلكم المحال عدد من أبناء المحافظة وبناتها، حيث حرصت الهيئة على دعمهم وتأهيلهم بعدد من الدورات وورش العمل التي تُساعدهم على تحقيق النجاح في العمل بشكل احترافي.

ويوجد في داخل بلدة العلا القديمة مسجد حدد قبلته النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه لإحدى غزواته، فبناه أهلها بعد ذلك، وأسموه مسجد العظام، إضافةً لقلعة باسم موسى بن نصير وأخرى باسم قلعة العلا التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر، والطنطورة التي تعرف بالساعة الشمسية التي يعرفون من خلالها مواسم الزراعة، ومواعيد توزيع مياه العيون. وفي آخر البلدة توجد قرية “الجديدة” التي صُممت لتكون أحد الخيارات السياحية التي تجد فيها التنوع الممزوج بالحداثة يتوسطها مكان مفتوح للمشاة، أضيف إليه ألوان جعلت منه تحفة فنية، إضافة إلى عدد من المحال والفعاليات الأخرى المتعددة التي توزعت في خمس ساحات مميزة، وهي: ساحة الفن، ساحتنا، ساحة المعايدة، ساحة الواحة، ساحة القناة، حيث تلاقي تلك الأماكن إقبالاً واسعاً من الزوار، وما زالت الأعمال التأهيلية قائمة على عدد من المواقع الأخرى التي ستكون متاحة للجميع.