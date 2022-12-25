الإقتصاد

«سالك» تدعم الأمن الغذائي بصفقة «أولام»

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      25 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أكدت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أنها استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43 % من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال بعد توقيعها اتفاقية الاستحواذ في شهر مارس الماضي.

وتعد شركة “أولام الزراعية القابضة” ومقرها في سنغافورة، من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام وتتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنوياً.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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