«سالك» تدعم الأمن الغذائي بصفقة «أولام»

الرياض- البلاد

أكدت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة أنها استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43 % من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال بعد توقيعها اتفاقية الاستحواذ في شهر مارس الماضي.

وتعد شركة “أولام الزراعية القابضة” ومقرها في سنغافورة، من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام وتتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنوياً.