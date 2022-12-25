رئيس مجلس الشورى يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

الرياض : البلاد

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, اليوم, إلى العاصمة التركية أنقرة، في مُستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها من معالي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير الدكتور مصطفى شنطوب.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار أنقرة الدولي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في مجلس الأمة التركي النائب الدكتور خليل أوزجان، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الأستاذ محمد بن يوسف الحربي، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس الأمة التركي.

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد أشاد في تصريح صحفي بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وشعبيهما الشقيقين، مُشيراً إلى أهمية تفعيل اللقاءات والتواصل المستمر بين المجلسين بما يدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أرحب، والمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من أعضاء المجلس وهم معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، والدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، وعددٌ من المسؤولين في مجلس الشورى.