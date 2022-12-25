حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات «طائرة القهوة» تواصل نشر معالم السياحة السعودية

جازان ـ البلاد

تواصل وزارة الثقافة فعاليات مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” للاحتفاء بها وتقديمها كمنتجٍ ثقافي مميز للمملكة، وتسويقها محلياً ودولياً، انطلاقاً مما تحمله القهوة السعودية من خصوصية في المجتمع السعودي، في كل مراحل إنتاجها؛ زراعةً وتحضيراً وتقديماً، وأمس هبطت طائرة من طراز A320neo المزينة بالهوية البصرية لـ “عام القهوة السعودية 2022” في مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، ضمن رحلة للاحتفاء بمبادرة عام القهوة السعودية، التي كانت أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام، وللتعريف بالمعالم السياحية والثقافية في المملكة، برعاية “طيران ناس”، وبدعم من إمارة منطقة جازان.

وتمتد الرحلة التي نظمها وقف “خير السعودية”، أربعة أيام وتشمل زيارة مزارع البن في جازان، إضافة إلى التعرف على أبرز معالم المنطقة السياحية مثل المتاحف والأسواق الشعبية والمزارع، بهدف تحفيز العطاء والمساهمة في دعم رواد الأعمال في المناطق واكتشاف فرص التنمية والاستثمار والسياحة، خاصة وأن الرحلة تضم أكثر من 20 شخصية من الإعلاميين والمؤثرين والمهتمين بالسياحة والثقافة والعمل التطوعي.

وتأتي الرحلة ضمن جهود طيران ناس في تبني مبادرات ذات أثر مستديم على المجتمع، والتعريف بالمعالم السياحية في المملكة مع الترويج لثقافتها وتقاليدها الأصيلة.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت تسمية عام 2022م بــ “عام القهوة السعودية”، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، وذلك في مبادرة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية من خلال حزمة واسعة من البرامج والفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الوزارة وهيئة فنون الطهي على مدى عام كامل بالشراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.