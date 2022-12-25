تطوير التعاون والتبادل التجاري مع عمان

مسقط – واس

خلال زيارته لسلطنة عُمان الشقيقة، التقى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمجموعة من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وعقد القصبي اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ووزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، ووزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، ورئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 الدكتور خميس بن سيف الجابري، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، ورئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والتعاون المشترك والاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040. كما اطّلع على عدد من التجارب خلال لقائه برواد ورائدات الأعمال.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في الخمسة سنوات الماضية 52.9 مليار ريال.