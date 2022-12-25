انطلاق أول معرض لتقنية NFT في جدة

جدة ـ البلاد

تعد تقنية “NFT”؛ صك الملكية الرقمي للوحة الفنان؛ حينما يبيع لوحته عبر هذه التقنية؛حيث إنه ينقل ملكيتها كاملة إلى المقتني بمعنى أنه يبيع نسخة الـ “NFT” واللوحة الأصلية معاً؛ في حين تتضمن التقنية عرضاً تعريفياً عن الفنان وتاريخه وسجله، وشرح مواصفاته، وعرضها في مواقع عالمية ومحلية مختصة بهذا النوع من الأعمال، وشهدت مدينة جدة أمس ، انطلاق أول معرض فني تشكيلي بتقنية

NFT” Non Fungible Token” الرقمية؛ التي تستعرض اللوحات الفنية التشكيلية في العالم الافتراضي الرقمي الجديد “Metaverse”، بدلاً من عرض الأعمال واقتنائها بأسلوب كلاسيكي، سواء بتنظيم معرض شخصي، أو المشاركة في معارض محلية أو دولية.

وضم المعرض 12 عملاً فنياً ولوحة جدارية؛ تحكي التراث والهوية في منطقة مكة المكرمة؛ مما يعزز مكانة الفن التشكيلي السعودي على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.

ويهدف المعرض الذي تنظمه منصة “Saudi NFT club” للوحات الجدارية بتقنية “NFT”؛ لإثراء الحركة التشكيلية التي يوجد فيها نخبة من الفنانين والفنانات؛ ممن يتطلب توثيق أعمالهم عبر هذه التقنية التي تستخدم لأول مرة في مدارس الفن التشكيلي المختلفة.

وأوضح المؤسس الشريك في المنصة محمد سمان أنَّ الرموز غير القابلة للاستخدام هي أحدث تقنية للتوثيق الرقمي لجميع الفنون البصرية؛ مستعرضاً أهمية هذه التقنية للفن التشكيلي، في حفظ وتوثيق أعمال الفنانين وإثبات ملكيتهم لها.