السعودية تتصدر لون” الصفر”.. والغندلية تحسم “الشعل” بمهرجان الإبل

الرياض- البلاد

تصدرت الفردية “الغندلية” لمالكها المواطن نواف محمد الشمري شوط فئة بكار مفاريد للون الشعل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأحد، نتائج الفائزين في الشوط بحصول المواطن نواف فهاد جخدب السعدي بالفردية “خطامة” على المركز الثاني، وحقق نايف سعود حثلين المركز الثالث بالفردية “طرق قهارات”، ونال المواطن بندر بن صحن بن شوية المركز الرابع بالفردية “مرسومة عيالات”، وخامساً المواطن “أحمد عثمان الحقيل بالفردية “الراسية”.

واعتلت البكرة “السعودية” لمالكها “الكويتي دبوس مبارك الدبوس صدارة شوط فئة مفاريد بكار للون الصفر. وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأحد، نتائج الفائزين في الشوط، حيث حل ثانياً المواطن زايد عاصي الشمري بالبكرة “همة العاصيات”، يليه بالمركز الثالث المواطن شبيب بن طامي بن هادي العجمي بالبكرة “السالمية”، ونال المواطن نواف بن حمدان الشمري المركز الرابع بالبكرة “المتحدة”، وفاز بالمركز الخامس المواطن فهد معدي الدوسري بالبكرة “سما غباشات”.