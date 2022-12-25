أمير حائل يدشن 12 مشروعاً مدرسياً جديداً للبنين والبنات

حائل : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم 12 مشروعاً مدرسياً جديداً للبنين والبنات في مدينة حائل والمحافظات التابعة لها في المنطقة بتكلفة بلغت أكثر من 56 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 5610 طلاب وطالبات، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

ونوه سموه بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم بمنطقة حائل التي من ضمنها إنشاء مشاريع تعليمية للبنين والبنات للمراحل التعليمية كافة, كذلك المتابعة من معالي وزير التعليم, مؤكداً حرصه على دعم الجهود في تعليم المنطقة.

من جانبه أشار وزير التعليم إلى المشاريع التعليمية بالمنطقة, منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو أمير منطقة حائل, مشيراً إلى أن المدارس والجامعات تعد مصانع لفكر رائد ومنتج للأجيال.

من جهته, أبان مدير التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد, أن الإدارة تعمل بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية لوزارةِ التعليم المستمدة من “رؤية المملكة 2030”, وذلك لضمان بيئة تعليمية متميزة تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية للوصول لمخرج تعليمي نوعي في مدارس التعليم العام في منطقة حائل.