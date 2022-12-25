أمير القصيم: المملكة رائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات

بريدة : البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، على مؤشرات الاتصالات والبنية التحتية بالمنطقة، وذلك خلال ترؤسه بمكبته في الإمارة اليوم، اجتماعاً لمناقشة منظومة الاتصالات بالقصيم, بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوه سموه خلال الاجتماع بجهود هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لدعم رفع جودة قطاع تقنية المعلومات، حيث أصبحت المملكة رائدة ومتميزة في المجالات المرتبطة في الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تمكين تطوير المراكز المختصة في البرمجيات والتطبيقات، وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الاتصالات والبنية التحتية في منطقة القصيم، وتحسن المؤشرات في الخدمات المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال أبراج الاتصالات وأبراج الجيل الخامس والنطاق العريض اللاسلكي وسرعات الإنترنت ونقاط شبكة الواي فاي في المناطق العامة.

وتناول الاجتماع حجم الاستثمارات وتطوّر السرعات في منطقة القصيم، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية 900 مليون ريال خلال السنوات الخميس الماضية، وتجاوزت مدن المنطقة مراكز متقدمة عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل التي بلغت لتلك الفترة أكثر من 1000%.

كما تطرّق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية لخدمات الاتصالات والبنية التحتية في منطقة القصيم وتنمية رأس المال البشري، حيث عملت الوزارة على تدريب 1746 متدرباً من أبناء وبنات المنطقة خلال خمس سنوات ، فيما بلغ عدد المسجلين في مبادرة العطاء الرقمي 14330متدرباً