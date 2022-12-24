“سقاية” تتجه لتنفيذ مشاريع اضافية لإيصال المياه للمناطق المحتاجة

البلاد : متابعات

عقد مجلس أمناء مؤسسة سقاية الأهلية الاجتماع الثالث، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس أمناء ” سقاية ” .

واستعرض الاجتماع عدد من اللوائح والسياسات لاعتمادها من قبل المجلس، وكذلك التقارير المالية الربع سنوية للعام المالي 2022م، والميزانية التقديرية للعام المالي 2023م، متضمنة بنود الميزانية التشغيلية والرأسمالية، بالإضافة إلى الإيرادات التقديرية.

وناقش المجلس، أبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، من خلال عرض المشاريع التي تم تنفيذها مع شركاء المؤسسة من منصات التبرع الوطنية والهيئة العامة للأوقاف.

ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بمضاعفة الجهد لتنفيذ مشاريع اضافية لإيصال المياه للمناطق المحتاجة، وزيادة فرص مساهمة الأفراد في المشاريع الخيرية لإيصال المياه في كافة مناطق المملكة.

كما استعرض المجلس التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة لفترة ثلاث سنوات قادمة، مشتملة عدد من المبادرات، متطرقًا إلى أهمية مراجعة التوجهات بشكل سنوي والعمل على تحديثها بما يوافق التطلعات. واختتم الاجتماع بعرض بند تعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام 2021/2022م.