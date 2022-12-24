الرياضة

العويس مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم 2022

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      24 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة مرشحة لأفضل حارس في العالم لعام 2022، لتشهد تواجد حارس مرمى المنتخب الوطني محمد العويس.

ورُشح العويس لجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022، بعد مشاركته مع الأخضر في مونديال قطر الذي فاز به منتخب الأرجنتين.

وقد جاءت قائمة الترشيحات على النحو التالي:
هوجو لوريس – دومينيك ليفاكوفيتش – فويتشيك شتشيسني – أندريس نوبرت – كاسبر شمايكل – جوردان بيكفورد – ديوغو كوستا – تيبو كورتوا – ميك مايغنان – كيفن تراب – مانويل نوير – يان أوبلاك – أليسون بيكر – إيديرسون سانتانا – داميان مارتينيز – سيرخو روشيت – مات تيرنر – غييرمو أوتشوا – إدوارد ميندي – ياسين بونو – أندري أونانا – أيمن دحمان – شويتشي غوندا – كيم سيونج جيو- محمد العويس.

يُذكر أن آخر حارس حصل على هذه الجائزة دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي وفريق باريس سان جيرمان.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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