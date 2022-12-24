“السر” يتوج بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

الرياض- البلاد
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان، فريق السر بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022 في نسخته الثالثة، وحسم السر اللقب بعد فوزه على نظيرة مصدة بنتيجة 6-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس الجمعة في صالة وزارة الرياضة بالرياض.
سجل للسر كل من عماد غماري (هدفين)، وسفيان البشير (هدفين)، وعبدالرحمن الحمدان وعبدالله العقيلي، فيما سجل ثنائية مصدة كل من يحيى عجي وعبدالله الوهيبي.
يذكر أن القادسية توج بلقب النسخة الأولى موسم 2019-2020، فيما توج الاتفاق بلقب النسخة الثانية موسم 2020-2021.