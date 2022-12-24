الرياضة الاتحاد بطلاً لكرة الماء الشاطئية

الرياض- البلاد

حقق فريق الاتحاد كأس بطولة كرة الماء الشاطئية الثانية المفتوحة على شاطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد السعودي للسباحة، بمشاركة 13 نادياً، و15 حكماً تولوا إدارة البطولة تحكيمياً. وتوج رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني الفائزين في منافسات البطولة، حيث حل نادي الاتحاد في المركز الأول، تلاه نادي الأهلي ثانياً، وجاء فريق أكادمية الخدمة الوطنية ثالثاً. وحصل لاعب نادي الاتحاد رافائيل روتوندو على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل عبدالرحيم المالكي حارس نادي القادسية على جائزة أفضل حارس. يذكر أن البطولة تأتي استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذًا لخطط واستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة كرة الماء وتهدف الى انتشار لعبة كرة الماء واكتشاف اللاعبين المميزين، بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.