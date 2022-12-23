الرياضة مسابقات الآسيوي: ترشيح الهلال لتمثيل القارة في مونديال الأندية 2023

الرياض- البلاد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترشيح نادي الهلال السعودي، حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب، وذلك بسبب عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق البطولة العالمية. وصادقت اللجنة اليوم على مجموعة من القرارات، إلى جانب اعتمادها إجراء تعديلات استراتيجية في مسابقات الأندية بالاتحاد القاري، حيث قررت في أعقاب اعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023، المصادقة على مقترح منح شرف استضافة البطولة إلى الاتحاد التايلاندي لكرة القدم. وأخذ أعضاء اللجنة بعين الاعتبار التحديات التي تواجه مشاركة منتخبات الاتحادات الوطنية المضيفة لنهائيات البطولة القارات في تصفيات هذه البطولات، وبناء على ذلك، وضمن جهود الحد من التحديات المختلفة التي قد تحدث، وبهدف توفير أفضل المعايير الرياضية والفنية للمنتخبات المشاركة، فقد قررت اللجنة عدم استمرار مشاركة منتخبات الدول المضيفة في تصفيات البطولات القارية التي تقام بنظام التجمع. وصادقت اللجنة على تعليمات دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 وكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024، والتعديلات على دليل المشاركة في مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2021) .

يشار إلى أن جميع القرارات بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن تصبح سارية المفعول.