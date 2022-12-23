الرياضة القرشي بطلاً لسباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل

الرياض- البلاد توج الفارس السعودي همام القرشي بطلاً لسباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل، الذي أقيم صباح اليوم” الجمعة” على ميادين قرية الجنادرية للقدرة والتحمل، بمشاركة 55 فارساً وفارسة من عدة دول، على مسافة 100 كم مقسمة على أربع مراحل.

جاء فوز القرشي رفقة الجواد “وقاد طويق” بعد تصدره مراحل السباق الأربع، لينهي السباق بمعدل سرعة 24,58 كم / ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي سلمان الأستاذ على الفرس “دالسيس” وبمعدل سرعة 24,46 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس فيصل القرشي على صهوة الفرس “فردوس” بمعدل سرعة 24,32 كم / ساعة. وشهد السباق منافسة قوية منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحاً حتى 12 ظهرًا. يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم غداً عدداً من السباقات الدولية المصاحبة للسباق الرئيس بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة، حيث يقيم سباقاً دولياً نجمة واحدة لمسافة 100 كم، وسباقاً دولياً نجمتين مسافة 120 كم وسباقاً دولياً ثلاث نجوم لمسافة 160 كم وهو أعلى تصنيف في سباقات القدرة والتحمل، ويعد أحد السباقات المؤهلة لكأس العالم.