الرياضة

الاتحاد يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      23 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان منصور
أكمل فريق الاتحاد عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على فريق الشباب، بضربات الترجيح 3/4، في لقاء ماراثوني دراماتيكي، جمعهما على ملعب الجوهرة في جدة.

وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق. سجل للشباب اللاعب متعب الحربي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وتعادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

شهدت المباراة إهدار بانيغا ورومارينو ضربتي جزاء للفريقين في شوط اللقاء الأول.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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