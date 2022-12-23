الاتحاد يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك

العدد 23802 الخميس 28 جمادى الأولى 1444 هـ 12/23/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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