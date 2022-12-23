الاتحاد يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الملك

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان منصور
أكمل فريق الاتحاد عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على فريق الشباب، بضربات الترجيح 3/4، في لقاء ماراثوني دراماتيكي، جمعهما على ملعب الجوهرة في جدة.
🎥 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️
⏰ '48 عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_الشباب 1 – 1
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 22, 2022
وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق. سجل للشباب اللاعب متعب الحربي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وتعادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.
🎥 الهدف الأول لـ @AlShababSaudiFC ⚽️
⏰ '40 متعب الحربي#الاتحاد_الشباب 0 : 1pic.twitter.com/L9bA4wxbby
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 22, 2022
شهدت المباراة إهدار بانيغا ورومارينو ضربتي جزاء للفريقين في شوط اللقاء الأول.