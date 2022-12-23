أمطار على المدينة المنورة و ينبع و جدة و مكة المكرمة و الطائف

البلاد : متابعات

هطلت اليوم أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ومحافظاتها فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع و مراكزها, ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

كما هطلت صباح اليوم ، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة ، ولازالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

و هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف, شملت مركز الشفا وأحياء قروى والخالدية والمنطقة المركزية والمثناة وقروى, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب, فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وقد نبه الدفاع المدني العموم بالابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري السيول، راجيا السلامة للجميع.