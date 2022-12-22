10.7 مليار ريال مبيعات إلكترونية أسبوعية

جدة – البلاد

سجلت المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة نحو 10.7 مليار ريال، قيمة ما أنفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات خلال الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر الجاري، مقارنة بنحو 11.1 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 155.4 مليون عملية.

وشهدت أغلبية القطاعات انخفاضاً من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع “التعليم” المتراجع بنسبة 40 %، تلاه كل من قطاع “الأجهزة الإلكترونية والكهربائية” وقطاع “الاتصالات” المنخفضين بنسبة 8 %. وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “المطاعم والمقاهي” ﺑ1.58 مليار ريال، تلاه قطاع “الأطعمة والمشروبات” بنحو 1.56 مليار ريال.

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.58 مليار ريال، ما يمثل 33 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.55 مليار ريال.

وتشهد التجارة الإلكترونية في المملكة توسعاً كبيراً، مدعومة بالتوجه الحكومي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، حيث تسعى الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025م.