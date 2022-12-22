صحة و عافية

نصائح بسيطة تخلصك من رائحة الفم الكريهة!

فرناس حفظيaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      22 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة والتي قد تتسبب في مواقف محرجة معهم، لذا جئنا لك ببعض النصائح التي من الممكن أن تخلصك من هذه المشكلة: 

  • فرك اللسان بالفرشاة: لا يكفي تنظيف الأسنان لضمان نظافة الفم وخلوه من الجراثيم والبكتيريا، بل ينصحك الخبراء بوجوب تنظيف اللسان بالفرشاة أيضاً للتخلص من جزيئات الطعام وأي بكتيريا ما زالت متواجدة داخل الفم.

  • استخدام الخيط الطبي الذي يساعد على إزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان وفي الفجوات.

  • استخدام غسول الفم لضمان التخلص من كافة البكتيريا والجراثيم الموجودة في الفم حتى بعد تنظيف الأسنان واللسان.

  • إن كنت ممن يستخدمون جهاز تقويم للأسنان، يجب عليك العناية به أيضاً وتنظيفه بعد تناول الطعام وقبل التوجه للنوم.

  • مضغ العلكة الخالية من السكر لزيادة إفراز اللعاب في الفم والذي يسهم في شطف جزيئات الطعام والبكتيريا وتعقيم الفم. ويمكنك مضغ العلكة بطعم القرفة مثلاً والتي أثبتت فاعلية كبيرة في إزالة رائحة الفم الكريهة والتقليل من وجود البكتيريا في الفم.

  • شرب الماء بكثرة أو بكمية كافية، لمنع جفاف الفم والذي يُعدَ أحد أبرز أسباب انبعاث رائحة كريهة من الفم. كما أن شرب الماء يخلصك من البكتيريا التي تتسبب أيضاً برائحة الفم الكريهة.

  • زيارة الطبيب العام وإجراء فحوصات للكلى والكبد، إذ أن مشاكل الفم وحدها لا تتسبب برائحة الفم الكريهة بل أن وجود قصور في الكلى أو الكبد قد يؤدي لهذه المشكلة أيضاً.

  • تناول شريحة من الخبز: إذا كنت تتبعين حمية خالية أو قليلة الكربوهيدرات، فقد تلاحظين أن رائحة الفم الكريهة تنشأ لديك خلالها. والسبب في ذلك هو عدم تناول الكربوهيدرات بشكل كافي ما يُعزَز هذه الرائحة المزعجة. لذا لا ضير من تناول شريحة من الخبز الصحي بين الحين والآخر للتخلص من هذه الرائحة، أو إضافة بعض الكربوهيدرات الصحية لنظامك الغذائي.

  • استخدام مسواك المياه الكهربائي: والذي يضمن تنظيف الفم بالكامل. ومسواك المياه الكهربائي عبارة عن جهاز يرش تيار المياه على كل من اللثة وبين الأسنان،ويساعد في تنظيف طبقة البكتيريا التي تتراكم في تلك المنطقة.

وأخيراً، يحذرك الخبراء من احتمال أن تكون مشكلة “رائحة الفم الكريهة” خيالية، بمعنى أنه يُخيَل إليك أنك تعانين من هذه المشكلة خصوصاً عند تأكيد من حولك لذلك. لا تترددي في طلب رأي خبير وتأكيد ما إذا كنت بالفعل من رائحة كريهة للفم أم لا. مع تأكيد الخبراء على وجوب تخفيف الضغط النفسي والذي يبدو أنه يؤثر مباشرة على صحة الفم والأسنان، وقد يكون أحد أسباب الإصابة برائحة الفم الكريهة.

vernas hefzy

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