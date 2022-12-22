نصائح بسيطة تخلصك من رائحة الفم الكريهة!

يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة والتي قد تتسبب في مواقف محرجة معهم، لذا جئنا لك ببعض النصائح التي من الممكن أن تخلصك من هذه المشكلة:

استخدام مسواك المياه الكهربائي: والذي يضمن تنظيف الفم بالكامل. ومسواك المياه الكهربائي عبارة عن جهاز يرش تيار المياه على كل من اللثة وبين الأسنان،ويساعد في تنظيف طبقة البكتيريا التي تتراكم في تلك المنطقة

تناول شريحة من الخبز: إذا كنت تتبعين حمية خالية أو قليلة الكربوهيدرات، فقد تلاحظين أن رائحة الفم الكريهة تنشأ لديك خلالها. والسبب في ذلك هو عدم تناول الكربوهيدرات بشكل كافي ما يُعزَز هذه الرائحة المزعجة. لذا لا ضير من تناول شريحة من الخبز الصحي بين الحين والآخر للتخلص من هذه الرائحة، أو إضافة بعض الكربوهيدرات الصحية لنظامك الغذائي.

زيارة الطبيب العام وإجراء فحوصات للكلى والكبد، إذ أن مشاكل الفم وحدها لا تتسبب برائحة الفم الكريهة بل أن وجود قصور في الكلى أو الكبد قد يؤدي لهذه المشكلة أيضاً.

شرب الماء بكثرة أو بكمية كافية، لمنع جفاف الفم والذي يُعدَ أحد أبرز أسباب انبعاث رائحة كريهة من الفم. كما أن شرب الماء يخلصك من البكتيريا التي تتسبب أيضاً برائحة الفم الكريهة.

وأخيراً، يحذرك الخبراء من احتمال أن تكون مشكلة “رائحة الفم الكريهة” خيالية، بمعنى أنه يُخيَل إليك أنك تعانين من هذه المشكلة خصوصاً عند تأكيد من حولك لذلك. لا تترددي في طلب رأي خبير وتأكيد ما إذا كنت بالفعل من رائحة كريهة للفم أم لا. مع تأكيد الخبراء على وجوب تخفيف الضغط النفسي والذي يبدو أنه يؤثر مباشرة على صحة الفم والأسنان، وقد يكون أحد أسباب الإصابة برائحة الفم الكريهة.