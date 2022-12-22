مبادرة الدرعية.. تدريب على فن العرضة

الرياض – البلاد

فتحت هيئة تطوير بوابة الدرعية، التسجيل في مبادرة “الدرعية بيت العرضة” لعام 2023م بنسخته الثالثة، بهدف تدريب النشء الذين تتفاوت أعمارهم من 12– 17 سنة على فن العرضة السعودية وأصولها على يد أمهر مؤديها، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز.

ويبدأ التسجيل في المبادرة أمس (الأربعاء) ويستمر حتى 10 يناير المقبل، كما تبدأ الدورات التدريبية في شهر فبراير 2023م، وتشمل المبادرة أربع دورات تدريبية، حيث تستمر كل دورة تدريبية مدة ثلاثة أيام، وتتضمن تأهيل خمسة مشتركين من كل دورة، وذلك للوصول إلى الأدوار النهائية، حيث سيصل عدد المتأهلين للحفل الختامي إلى عشرين متأهلاً، مع اشتراط اجتياز المتسابقين للدورات التدريبية وفقاً لمعايير التقويم المحددة من قبل لجنة التحكيم، والتي تشمل عناصر: العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب.

وتنقسم المبادرة إلى مسارين؛ يشمل المسار الأول دورات تدريبية للمسجلين لتعليمهم فنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤديها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم المبادرة من خلال الدورات التدريبية التي تقام في المسار الأول، فيما ستقام المبادرة في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديداً في قصر الأمير ثنيان بن سعود أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف التاريخي، بهدف ترسيخ تاريخ الدرعية وثقافتها.

ويأتي تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لمبادرة “الدرعية.. بيت العرضة” منسجماً مع برامج الهيئة وتفاعلها المستمر مع المجتمع المحلي، لا سيما تلك البرامج المتعلقة بالموروث السعودي الذي تمثل العرضة السعودية إحدى أبهى وأجمل صوره، كما أنها مسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث المعنوي العالمي، إذ تسعى هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى تعميق الرمزية الوطنية للعرضة السعودية وتعزيز أثرها في الوجدان العام لشبان المملكة، وإلى رفع وعيهم بهويتهم من خلال ربطهم بإرثهم الثقافي.