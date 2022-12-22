صحة و عافية كيف يساهم شاي الماتشا في إنقاص الوزن؟

يعتبر شاي الماتشا جيد جدا لتعزيز التمثيل الغذائي لا يحتوي على مضادات أكسدة فائقة القوة، والتي تقلل الالتهاب وتسرع معدل التمثيل الغذائي للخلايا، هذا يعني أن الماتشا تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. يساعد شاي الماتشا أيضا في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، يمتص الجهاز الهضمي المتهيج الدهون بجميع أنواعها لحماية نفسه، ولكن تسمح القناة الهضمية الصحية بشكل انتقائي بدخول بعض الدهون والعناصر الغذائية وذلك بعد شرب الماتشا، ما يساعد في التخلص من الوزن الزائد. عندما يحرق الجسم الدهون فإنه يستخدم عملية كيميائية حيوية لتفكيك البروتينات الدهنية الكبيرة إلى دهون ثلاثية صغيرة يمكن معالجتها بعد ذلك، يساعد مركب الكاتيكين في تسهيل هذه العملية مما يسهل تكسير الدهون الصعبة وتحويلها إلى طاقة، هذا يزيد من توليد الحرارة في الجسم بما يصل إلى 4 أضعاف المعدل المعتاد.