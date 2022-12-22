تنظيم لقاءات مقهى التواصل بجدة

جدة – البلاد

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم بمحافظة جدة، اللقاء الثاني من لقاءات مقهى التواصل.

وتعتبر مبادرة مقهى التواصل إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني التي انطلقت تعزيزاً لدعم الممارسين وتشيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاهٍ متنوعة في مختلف مناطق المملكة،

بينما يهدف مقهى التواصل إلى تحفيز النقاش والتفكير النقدي للمجتمع العمراني في مختلف مساراتهم المهنية من طلاب، وممارسين، وأكاديميين، ومتخصصين. وتسعى الهيئة من لقاءات مقهى التواصل إلى تعزيز الرؤية الشاملة للعمارة والتصميم وتبني منهجية الميثاق وقيمه والمشاريع النموذجية؛ لتحفيز مجتمع العمارة والتصميم الممارس والمتخصص سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.