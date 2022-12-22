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تنظيم لقاءات مقهى التواصل بجدة

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      22 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم بمحافظة جدة، اللقاء الثاني من لقاءات مقهى التواصل.

وتعتبر مبادرة مقهى التواصل إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني التي انطلقت تعزيزاً لدعم الممارسين وتشيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاهٍ متنوعة في مختلف مناطق المملكة،

بينما يهدف مقهى التواصل إلى تحفيز النقاش والتفكير النقدي للمجتمع العمراني في مختلف مساراتهم المهنية من طلاب، وممارسين، وأكاديميين، ومتخصصين. وتسعى الهيئة من لقاءات مقهى التواصل إلى تعزيز الرؤية الشاملة للعمارة والتصميم وتبني منهجية الميثاق وقيمه والمشاريع النموذجية؛ لتحفيز مجتمع العمارة والتصميم الممارس والمتخصص سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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