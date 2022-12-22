تراخيص ثقافية عبر منصة «أبدع»

الرياض – البلاد

أطلقت وزارة الثقافة أمس (الأربعاء)، تراخيص جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”، والمقدمة من هيئة المتاحف، وهي: رخصة المتاحف العامة، ورخصة المتاحف الخاصة؛ لتكون رافداً وممكناً للعاملين في القطاع المتحفي، وداعمة في تطويره وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.

وتُقدم الرخصة الأولى للجهات الحكومية التي تملك متاحف عامة، والمصنفة إلى صنفين أساسيين، وهما: متاحف عامة كبيرة، ومتاحف عامة محلية، وذلك وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص المعتمدة. أما الثانية فتقدم للأفراد والمؤسسات والشركات التي تملك متاحف خاصة بها، وتصنف هذه المتاحف إلى متاحف خاصة كبيرة، ومتاحف خاصة صغيرة، وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص المعتمدة، فيما تقدم منصة “أبدع” الدعم للممارسين والموهوبين والمنشآت في الأنشطة الثقافية في المملكة؛ وذلك عن طريق إتاحة إمكانية استخراج التراخيص، والتصاريح، والخدمات الثقافية؛ لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بطرقٍ احترافية، ووفق إجراءات واضحة وميسرة، وذلك ضمن مبادرة برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030” تحت إشراف وزارة الثقافة، وبتشغيلٍ وتطوير من شركة “ثقة”.

وبيّنت وزارة الثقافة أنه لا يمكن لأي جهة الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا عند إصدار الترخيص المتعلق بالنشاط، داعيةً الراغبين في الحصول على هذه التراخيص، والخدمات وغيرها، التقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”.