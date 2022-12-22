بعد الاتهام الرسمي.. ماذا ينتظر الفنانة منة شلبي في المحاكمة؟

أثارت الفنانة المصرية منة شلبي حالة من الجدل عقب توقيفها بمطار القاهرة الدولي، في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، من قبل أجهزة الأمن المصرية أثناء عودتها من السفر من نيويورك ، وبحوزتها كمية من المواد يشتبه أنها مخدرة ، وبعد خضوعها للتحقيقات التي استمرت حوالي 4 ساعات تم إخلاء سبيلها ، وذلك بعد التعهد بمثولها أمام النيابة لاستكمال التحقيقات، وقد انكرت فيها تماما صلتها بالمواد المضبوطة في حقائبها ، ما عدا مستحضرات المكياج التي أوضحت أنها تخصها فقط، مؤكدة أن تفيش مقتنايتها تم في غيابها، وأنه من السهل فتح حقائبها ووضع ممنوعات للإيقاع بها .
وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا حول الواقعة ، وأفصحت فيه عن سير التحقيقات وعن سبب إخلاء سبيل منة شلبي إذا سددت ضمانا ماليا يقدر بـ 50 ألف جنيها ، مع التعهد بمثولها أمام النيابة لاستكمال التحقيقات فور استدعائها ، بضمان رسمي من نقابة المهن السينمائية.
وفي تاريخ 21 ديسمبر الحالي أمرت النيامة العامة، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية لمعاقبتها على ما أسند إليها من إحرازها المواد المخدرة بغرض التعاطي، حيث كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة المصرية بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائبها بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض عليها، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول منة شلبي المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
اعترافات منة شلبي
وعن اعترافات الفنانة منة شلبي أثناء التحقيقات قالت : “وأنا في مطار القاهرة عديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه، ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سجارة إلكترونية، فأنا قولتله إني بدخن VAPE، وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها وأنا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنط وبعدين أتى واحد ثالث كان بيفتش معاهم وأنا طلعت السجاير الإلكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني غرفة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت ده”.
وتابعت منة شلبي في أقوالها “لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة مكياج لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريغوانا فقولتله مفيش الكلام ده مش صح وده مكياج عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة کلام کتیر برا، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقلولي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم إيه اللي حصل، قالولي إنتي معك ماريغوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة، في الوقت ده أنا كنت قاعدة فلقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد لما جيت هنا واتعرضت على النيابة”.
وقد حدد المستشار محمد حسين عبد التواب ، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الخميس ، جلسة 5 يناير المقبل ، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي ، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة ، في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
سيناريو الدفاع
قال المحامي المصري المتخصص في قضايا الجنايات والنقض، محمد إصلاح، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن السيناريو الذي سيتبعه دفاع المتهمة خلال محاكمتها معروف في مثل هذه القضايا، حيث أن الدفاع سيطلب من المحكمة بشكل أصلي تبرئة المتهمة استنادا لما سيدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع أن الدفاع سيطلب طلبا احتياطيا استنادا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري باستعمال الرأفة مع المتهمة لكونها السابقة الأولى لها، مشيرا إلى أنه سبق أن تم استعمال الرأفة مع نجل المنتج السينمائي المعروف كامل أبو علي في قضية مماثلة لكونها كانت السابقة الأولى له.
وأوضح أنه إذا كان اتجاه المحكمة والمستقر في يقينها بعد التحقيق في القضية هو إدانة المتهمة فنظرا لكونها السلبقة الأولى، فقد تكون العقوبة بالحبس سنة ويمكن أن تكون مع وقف التنفيذ.
وشدد على أن محاكمة المتهمة ستكون وفقا للمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات والتي تنص على أنه “يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات المخدرة المحددة في القانون، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.
ووفق ذات القانون فالمحكمة” أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية”.
تعليقات المشاهير عن أزمة منة شلبي
وقد علق عدد من الاعلاميين والفنانين الذين أبدوا تعاطفهم مع الفنانة منة شلبي ومنهم الاعلامي شريف عامر ، الذي علق على أزمة الفنانة المصرية خلال برنامجه “يحدث في مصر” المذاع على قناة إم بي سي مصر قائلا: ” علاقتنا بيها هي نفس علاقة جمهورها بيها، بنستمتع بشغلها وبموهبتها الكبيرة ، وكونها وقعت في محنة وفي خطأ ، ومن كان منا بلا خطيئة فليرمها بحجر ، والجميع قد يخطأ وغلطة الشاطر بألف”.
كما ارسلت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري رسالة دعم للفنانة منة شلبي عبر برنامج ET بالعربي، قائلة” منة شلبي موهبة منفردة ، كتلة مشاعر واحساس وموهبة، وليست موهبة متكررة ، وانا اعرف منة من عمر طويل حتى اصبحت نجمة كبيرة، فهي فنانة من قلبها ومشاعرها، والجميع يحب منة لانها بسيطة وتلقائية”.