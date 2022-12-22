بركلات الترجيح.. الفتح يعبر الطائي إلى ربع نهائي كأس الملك

جدة- محمود العوضي
تأهل فريق الفتح إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على فريق الطائي بركلات الترجيح 6/7، في دور الـ 16 للمسابقة، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 1/1.
🎥 الهدف الأول لـ @FatehClub ⚽️
⏰ '12 مراد باتنا#الفتح_الطائي 1 : 0
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 22, 2022
وفي الوقت الإضافي، سجل كل فريق هدفًا، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2؛ ليحتكم الفريقان للركلات الترجيحية التي ابتسمت لفريق الفتح 6/7، ليحجز النموذجي سابع المقاعد في ربع نهائي البطولة.
🎥 الهدف الأول لـ @tai1381 ⚽️
⏰ '65 موسونا#الفتح_الطائي 1 : 1
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 22, 2022
🎥 الهدف الثاني لـ @FatehClub ⚽️
⏰ '112 حسن آل سليس#الفتح_الطائي 2 : 1
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 22, 2022
🎥 الهدف الثاني لـ @tai1381 ⚽️
⏰ '119 حسن آل سليس (بالخطأ في مرماه)#الفتح_الطائي 2 : 2
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 22, 2022