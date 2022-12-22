الرياضة

بركلات الترجيح.. الفتح يعبر الطائي إلى ربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      22 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
تأهل فريق الفتح إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على  فريق الطائي بركلات الترجيح 6/7، في دور الـ 16 للمسابقة، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 1/1.

وفي الوقت الإضافي، سجل كل فريق هدفًا، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2؛ ليحتكم الفريقان للركلات الترجيحية التي ابتسمت لفريق الفتح 6/7، ليحجز النموذجي سابع المقاعد في ربع نهائي البطولة.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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